Открытие Muséum откладывается

Женевский музей естественной истории или попросту Muséum – это «учреждение, занимающееся научными исследованиями, сохранением природного и исторического наследия, организацией выставок и распространением знаний», говорится на официальном сайте нашего города. Его коллекции, включающие более 15 миллионов образцов животных, горных пород и минералов со всего мира, делают его крупнейшим музеем естественной истории в Швейцарии и одним из десяти крупнейших в Европе. А для огромного числа женевских семей – это излюбленное мест для отдыха с детьми в выходные, особенно если погода так себе: вход бесплатный, ползать и бегать не возбраняется, а разглядеть диких животных с близкого расстояния и во всех подробностях не боясь быть ужаленным хочется всем детям.

Так что новость о том, что музей закрывается на реконструкцию, женевцев не обрадовала. Но понимание встретила, ведь Muséum не подвергался капитальному ремонту с 1966 года, почти 60 лет! Работы, не требовавшие полного закрытия, начались еще в январе 2023-го, тогда же были выявлены дополнительные технические проблемы, требующие адаптации для соответствия современным стандартам, особенно с точки зрения пожарной безопасности.

В результате огромное панно на фасаде музея, обещавшее открытие музея после работ к 1 января 2025 года, превратилось в «фейк»: новый год наступил, а конца ремонту не видно. И вот теперь выяснилось, что не стоит ожидать его окончания раньше сентября 2026-го! Чем же вызвана такая задержка?

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Побывав по приглашению городских властей на строительной площадке, мы кое-что выяснили.

Проект реконструкции и расширения Женевского музея естественной истории включает пять отдельных видов работ: строительство нового здания, предназначенного для хранения коллекций и получившего название Ambre ; частичную реконструкцию и перепланировку существующих научных и выставочных зданий, озеленение парка Malagnou и, как заключительный этап, обновление музеографии и сценографии постоянных экспозиций (публичных галерей). Все эти работы должны быть проведены с особой тщательностью из-за коллекций, хранящихся на превращенной в стройплощадку территории, и присутствия персонала.

Планируется, что обновленный музей будет открываться публике поэтапно. Работы по строительству нового здания ведутся по плану, и оно должно быть введено в эксплуатацию в середине января 2026 года. Но следует отметить, что после окончания этих работ потребуется год для полного перемещения коллекций: шесть месяцев для стабилизации климата в новом здании, затем еще шесть для переезда экспонатов.

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Кроме того, обнаружение крупных несоответствий современным нормам вынудило муниципалитет согласиться на дополнительные работы и учесть дополнительные потребности, которые ранее не были приоритетными. Первоначальной целью проекта была не полная реставрация всех помещений, а скорее переориентация освободившихся в результате перемещения коллекций в новое здание («Амбре») помещений и обновление публичных пространств. Теперь выяснилось, что реконструкция технических установок зрительного зала, например, полностью оправдана их древностью и необходимостью привести их в соответствие с новыми требованиями. Дополнительные работы означают дополнительные расходы.

Административный совет предложил Муниципальному совету два дополнительных кредита на общую сумму 13 747 000 швейцарских франков, которые будут использованы для модернизации системы безопасности, а также для обновления технического оборудования и приведение зрительного зала в соответствие со стандартами.

Работы предстоит еще много... © Nicole Zermatten/Ville de Genève

По мнению властей, учитывая важность музея со средней посещаемостью более 300 000 человек в год, общая сумма расходов – 93 млн. брутто – пропорциональна масштабу проекта и размеру и объему задач, стоящих перед Muséum.

Итак, постепенное возобновление работы музея для публики запланировано на сентябрь 2026 года. После этого начнутся работы по обновлению и реставрации постоянных экспозиций, которые будут проводиться поэтапно до 2030 года.

В период полного закрытия музея продолжаются его культурные и научные программы в помещении Музея истории науки, а также онлайн-мероприятия. В частности, Музей в сотрудничестве с рядом культурных учреждений предлагает целую серию уникальных выставок – Les dialogues insolites («Необычные диалоги»), где произведения искусства и музейные экспонаты, зачастую малоизвестные, вступают в диалог совершенно удивительным образом.

Так Янус выглядел в 2008 году, но с тех пор он мало изменился.

Вполне вероятно, что некоторых наших читателей (и их детей) волнует судьба самого известного обитателя Muséum – Януса. Для тех, кто еще не знает его, сообщаем, что Янус – это самец греческой черепахи Testudo graeca , родившийся в Музее естественной истории в Женеве 3 сентября 1997 года. Он уникален тем, что у него две головы! В дикой природе Янус не смог бы выжить, потому что не смог бы защититься от хищников, спрятав головы и ноги в панцирь – места не хватило бы. В Музее же, благодаря внимательному уходу (оптимизированное питание, ванны, массаж, прогулки), Янус продемонстрировал исключительное долголетие – ему уже 26 лет!

На все время ремонтных работ Янус переехал в женевский Биопарк, где уже обитает 31 рептилия, в том числе 24 черепахи, большинство из которых были брошены или содержались ненадлежащим образом. Янус, как настоящая местная знаменитость, наслаждается здесь новой, специально созданной для него обстановкой, не теряя привычек, поскольку его «няни» и тут продолжают его баловать. Таким образом уникальную двухглавую черепаху защитили от ненужных потрясений, а публику не лишили возможности общения с ней – многочисленные поклонники Януса могут любоваться им в террариуме каждый день с 9.30 до 16 часов.