Аки Каурисмяки – один из немногих финнов, широко известных за пределами своей родины. Его фильмы неоднократно становились призерами самых значимых киносмотров, а лента «Человек без прошлого» не только выиграла Гран-при Каннского фестиваля в 2002 году, но и – впервые за всю историю Финляндии – номинировалась на «Оскар» как лучший иностранный фильм. Каурисмяки известен не только как режиссер: он играет как в собственных фильмах, так и в лентах своего старшего брата Мики. Творческий метод двух братьев – самых знаменитых кинематографистов Финляндии, работающих и вместе, и порознь, – кинокритики называют «Каурисмяки-ленд». На родине их фильмы обычно собирают весьма внушительные кассы, и несмотря на то, что оба Каурисмяки более чем критично относятся к финской действительности.

В этом плане последний фильм Аки – не исключение, ведь он является четвертой частью его «пролетарской» теперь уже тетралогии, в рамках которой более тридцати лет назад одна за другой вышли ленты «Тени в раю», «Ариэль» и «Девушка со спичечной фабрики». Все эти фильмы, действие которых происходит в родном для режиссера Хельсинки, так или иначе посвящены маргиналам, тем, кто занимает низшие строчки в условной общественной табели о рангах, но при это проникнуты фирменным черным юмором Каурисмяки и безусловной симпатией к «простым» героям, читай – к маленьким людям. Сам режиссер, хоть и является знаменитостью, никогда не забывает о своем пролетарском происхождении (его отец был коммивояжером, а мать косметологом) и о том, как во время учебы работал почтальоном или мыл посуду.

Ради выживания мыть посуду приходится и главной героине «Опавших листьев». Симпатичная молодая женщина Анса (Алма Пеюсти) перебивается случайными заработками и живет чуть ли не впроголодь. У нее простенький мобильник, скромная квартирка и непогашенные счета за электричество. А еще у нее нет никакой личной жизни, но это не значит, что она не хочет любви. И когда она встречает в караоке-баре (чрезвычайно популярное в Финляндии развлечение, не раз становившееся местом действия фильмов братьев Каурисмяки) такого же одинокого и необремененного обязательствами Холаппу (Юсси Ватанен), между ними немедленно вспыхивает симпатия, быстро перерастающая в настоящее чувство.

Однако любви в современном мире противится решительно все: обстоятельства, нелепые случайности и, не в последнюю очередь, алкоголизм героя, который пьет горькую даже на рабочем месте, из-за чего оказывается уволен сначала из автомастерской, а потом и со стройки. Героиня готова терпеть что угодно: покупать любимому вилку с тарелкой (у нее в доме вся посуда рассчитана только на одного человека), ходить с ним в кино на фильмы про зомби, терпеть его забывчивость, но водка для нее совершенно неприемлема, так как ее отец и брат были алкоголиками. Так что герою приходится «завязать», но именно в этот момент он попадает под поезд и впадает в кому. Однако любовь творит чудеса, а уж каким образом, вы узнаете, посмотрев фильм.

Действие разворачивается на фоне грустных лирических песен, повествующих о расставаниях и нереализованных, невостребованных чувствах. Вернее, песни эти даже не фон для происходящего на экране, но сама суть истории, в которой важны полутона, паузы между репликами, непроизнесенные вслух слова. Помимо десятка выразительных эстрадных мелодий, многие из которых прекрасно знакомы зрителям, в саундтреке к фильму есть еще одна важная составляющая, лейтмотивом проходящая через все восемьдесят минут экранного времени. Это военные сводки из украинских городов, подвергающихся бомбардировке российской авиацией. Перечисление количества погибших и раненых невероятно трогает не только потому, что становится трагическим контекстом для развития любовных отношений героев, которые всерьез озабочены происходящей рядом войной и выражают свою ненависть к ней, но и потому, что Аки Каурисмяки оказывается одним из немногих кинематографистов, кто открыто говорит о войне в Украине и включает ее в свою историю.



Личная политическая позиция режиссера и его нежелание игнорировать действительность во всей ее полноте, делают эту нежную, полную сочувствия и печали финскую трагикомедию еще и фильмом о разрушительной силе нынешней войны.



От редакции: У всех любителей французского шансона название фильма, конечно, вызвало в памяти одну из самых популярных песен. Предлагаем вам послушать ее в исполнении неподражаемого Ива Монтана, запись 1963 г.