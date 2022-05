На самом деле, русских классиков не два, а гораздо больше, и сейчас вы поймете, почему. Но для начала – вопрос на засыпку.

Your eyes betrayed your sadness,

But your voice rang out divinely,

Like the sound of distant pipes,

Or like the dancing waves of the sea.

Кто угадает, какое точно известное всем стихотворение скрывается за этим не самым лучшим переводом, размещенным на сайте театра, рядом с анонсом предстоящего концерта? Считаем до трех: раз, два… Ну конечно! Вот он, любимый оригинал:

Лишь очи печально глядели,

А голос так дивно звучал,

Как звон отдаленной свирели,

Как моря играющий вал.

Жаль, правда, в Толстых сотрудники театра запутались, приписав авторство Льву Николаевичу вместо Алексея Константиновича. С другой стороны, они же и не читатели, и не писатели, а Толстых в русской культуре много.

Как бы то ни было, именно эти слова, положенные на музыку П. И. Чайковским, первыми прозвучат в программе вечера, который откроется шестью романсами, пользующимися огромной популярностью. Стоит заметить, что круг поэтов, к которым обращался Чайковский в своем вокальном творчестве, очень широк. Но если среди них и встречаются порой малоизвестные авторы, чьи удачные образы или общий эмоциональный настрой могли привлечь внимание композитора, то основная часть камерного вокального творчества Чайковского основана на произведениях лучших русских поэтов 19 века, давно считающихся классиками.

Романс «Средь шумного бала», процитированный выше, был сочинен в 1878 году, уже после смерти А. К. Толстого. Знаменитое стихотворение, как принято теперь говорить, основано на реальных фактах. Оно было написано в 1851 году и посвящено будущей супруге поэта Софье Миллер, урожденной Бахметевой, с которой автор познакомился на новогоднем балу-маскараде, проходившем в петербургском Большом театре. Софья Андреевна, как и остальные гости, была в маске, потому и «тайна … покрывала черты», и любовь на всю жизнь.

Остальные пять включенных в программу романсов Чайковского относятся к написанным в разные годы циклам. Так, «Снова, как прежде, один» заключает последний цикл Чайковского (ор. 73), полностью написанный на слова Дмитрия Ратгауза вскоре после завершения Шестой симфонии, в 1893 году – трудно представить произведение, которое бы так точно отражало глубокую скорбь одинокого человека. Романс «Нет, только тот, кто знал» был вдохновлен переводом из Гёте, сделанным Львом Меем в 1858 году, он – из опуса № 6, к которому относится также «Слеза дрожит», вновь на стихи Алексея Толстого. «Ночи безумные» на стихи А. Апухтина вошел в цикл из 12 романсов, оп. 60, родившийся в 1886 году, а «Благословляю вас, леса» (1880 год, оп. 47), настоящая ода природе, имеет в качестве литературной основы отрывок из поэмы Алексея Толстого «Иоанн Дамаскин» – слушая его, так и представляешь себе картины Шишкина или Левитана.

Во втором отделении концерта прозвучат 12 романсов Сергея Рахманинова, продолжающих традицию Чайковского и погружающих нас в мир личных чувств и настроений. Несмотря на разные годы создания и разных авторов текстов, каждый из них – законченное, полноценное произведение, настоящий миниатюрный шедевр, требующий от исполнителя высочайшего мастерства. Можно не сомневаться, что слушатели будут очарованы всеми отобранными романсами, ведь они – вершины жанра: «В молчаньи ночи тайной», «Не пой, красавица, при мне», «Дитя! Как цветок, ты прекрасна», «Сон», «О, не грусти!», «Весенние воды», «Не верь мне, друг!», «Я жду тебя», «Сумерки», «Здесь хорошо», «Сирень», «Диссонанс»… Разве не замирает сердце в сладостном предвкушении от каждого названия?

Все это великолепие будет подарено нам сопрано Асмик Григорян. Она родилась в Вильнюсе в музыкальной семье, ее мама – сопрано Ирена Милькевичуте, а папа – тенор Гегам Григорян. Окончила Литовскую академию музыки и театра. Солистка и одна из основателей Вильнюсской городской оперы, двукратная обладательница высшей литовской театральной премии «Золотой сценический крест», в 2016 и 2019 гг. Асмик отмечена Международной оперной премией (Лондон).

Международную карьеру певица начала триумфальным выступлением в партии Мадам Баттерфляй на сцене Королевской Шведской оперы, показав себя не только блестящей певицей, но и яркой актрисой. С тех пор она выступает на ведущих оперных сценах мира, а из последних ее достижений – исполнение в марте этого года партии Лизы в «Пиковой даме» П. И. Чайковского в миланском театра Ла Скала; в сезоне 2020-21 годов Асмик впервые исполнила эту партию в Парижской национальной опере.

Обычно в вокальных концертах все внимание – на певца или певицу, да и называются они «сольными». Что не совсем справедливо, ведь исполнитель на сцене не один, и каждый человек, хоть немного разбирающийся в музыке, знает, насколько его успех зависит от аккомпаниатора. В данном случае это в особенности касается романсов Рахманинова, ведь одной из черт, характеризовавших развитие камерного вокального жанра в начале 20 века, была возрастающая роль фортепианной партии, которая приобретала часто не только равноправное с партией певца, но даже главенствующее значение.

А потому мы рады, что сопровождать Асмик Григорян будет прекрасный пианист Лукас Генюшас. Он родился в 1990 году в семье музыкантов и с пяти лет начал заниматься музыкой. Учился в детской музыкальной школе при училище им. Ф. Шопена в классе А. Н. Беломестнова, был стипендиатом Благотворительного фонда Мстислава Ростроповича. В 2013 году окончил Московскую консерваторию в классе своей легендарной бабушки В. В. Горностаевой и продолжил обучение в ассистентуре-стажировке. В рамках предстоящего концерта в исполнении Лукаса Генюшаса прозвучат три сочинения П. И. Чайковского – «Ноктюрн», «Юмористическое скерцо» и «Думка».

Одним словом, очень приятный вечер ожидается, спешите заказать билеты, проще всего это сделать здесь.