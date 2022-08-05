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пятница, 5 августа 2022 года   

Бесплатно в музей!|Musées gratuits!

Автор: Заррина Салимова, Берн, 5. 08. 2022.

Фото: Nashagazeta.ch

Каждую субботу в августе все текущие выставки в бернских музеях можно посетить без билета.

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A Berne, les samedis du mois d’août, toutes les expositions en cours peuvent être visitées – sans billet.

Чем можно заняться в швейцарской де-факто столице в этом месяце? Отправиться за покупками на традиционный фермерский рынок? Искупаться в прохладных водах реки Аре? Насладиться летним вечером на террасе кафе? Полюбоваться игрой закатного света на пиках Бернских Альп с вершины Гуртена? Для всего этого можно найти время в любой другой день недели, а в субботу стоит отправиться в музей. Почему? Потому что вот уже несколько лет подряд каждую субботу последнего летнего месяца вход в бернские музеи – свободный.

Если вы решите воспользоваться этим предложением, то рекомендуем обязательно заглянуть в Бернский исторический музей, где до 28 августа еще можно успеть увидеть выставку об истории самураев. Более 700 лет легендарные воины, о храбрости и верности которых повествуют многие сказания, формировали историю и культуру Японии. Самурайский свод жизненных правил и эстетика их доспехов восхищают и сегодня. На выставке представлены предметы из коллекции Анн и Габриэля Барбье-Мюллер, дополненные образцами оружия из собрания музея. Не менее познавательна и другая проходящая в музее выставка – об истории денег.

Тем, кто впервые оказался в Берне, нужно прямиком отправляться на Крамгассе, 49: именно в этом доме в течение двух лет жил Альберт Эйнштейн, бывший в 1900-х годах госслужащим в Ведомстве интеллектуальной собственности. В скромной квартире на третьем этаже, где сейчас расположен музей, великий физик разработал пять своих самых важных научных работ, включая теорию относительности и квантовую теорию света. Поэтому не будет большим преувеличением сказать, что именно здесь, в центре Берна, произошел квантовый скачок в современной физике!

Традиционно большой популярностью у детей пользуется Бернский музей естественной истории. И ребят можно понять! «Кабинет диковинок» заполнен 15 000 банок, которые стоят на полках высотой до потолка. Они содержат 19 000 экспонатов, включая игуан, рыб, крокодилов, пингвинов и насекомых, не говоря уже об уникальной коллекции глаз. Подобные собрания позволяют проследить за развитием видового разнообразия и остаются единственным свидетельством существования вымерших видов животных. В музее можно увидеть также окаменелости Юрского периода и гигантский скелет кита.

Любителям изящных искусства стоит пойти в Бернский художественный музей, чтобы увидеть самые известные работы художников группы «Наби» из коллекции Ханлозер/Йеггли. На полотнах набидов преобладают монохром и радикальная цветовая редукция, повествовательные компоненты часто отсутствуют, а границы между портретом и натюрмортом размыты. Так, людские фигуры не занимают пространство как отдельные субъекты, а сливаются с ним. «Всегда говорят, что человек должен подчинить себя природе. Иногда приходится подчинять себя картине», - говорил Пьер Боннар, объясняя свой творческий метод. Своими идеями и новыми формами представления реальности на холсте набиды проложили дорогу современному искусству, целью которого стало не точное воспроизведение объектов, а их усложнение.

Еще один обязательный пункт культурной программы – Центр Пауля Клее. Если у вас есть дети школьного возраста, то сходите вместе с ними на выставку «Светящаяся тайна» (нем.: Leuchtendes Geheimnis), тема и концепция которой были разработаны группой ребят в возрасте от 8 до 12 лет в сотрудничестве с экспертами музея. Сам Пауль Клее был очарован детским взглядом на мир, а его сын Феликс неоднократно подавал ему идеи для творчества. Кроме того, до 21 августа в музее проходит выставка британской художницы Бриджет Райли – одной из самых ярких представительниц абстрактной живописи послевоенного периода.

В этом году в бернской акции участвует и библиотека Корнхаус. Каждую субботу августа тот, у кого еще нет абонемента, имеет право бесплатно взять из библиотеки 20 предметов, включая книги, газеты, комиксы, фильмы или аудиокниги. Полный список учреждений, принимающих участие в акции «Бесплатно в музей» можно найти на сайте Museen-bern.ch.

Добавим, что в некоторых других городах музеи тоже можно посетить, не заплатив за входной билет ни сантима. Фанаты футбольного клуба «Цюрих» могут, например, увидеть специальную фотовыставку, посвященную 125-летию клуба. Расположенные в Цюрихе единственный в Швейцарии Музей гражданской обороны, Этнологический музей и Зоологический музей Цюрихского университета также открыты для всех. Кроме того, свободный вход предлагают небольшие музеи в составе Цюрихского Политеха (ETHZ), в том числе Центр открытий Земли и науки и Собрание гравюр и рисунков. Наконец, по средам можно бесплатно ознакомиться с экспозицией Цюрихского Кунстхауса, в котором хранится одна из самых важных художественных коллекций Конфедерации. А проживающие в кантонах Базель-городской и Базель-сельский лица с разрешениями S (нуждающиеся в защите), N (ищущие убежище), F (временно принятые лица) или B (со статусом беженца) могут по предъявлению удостоверения бесплатно посетить ряд культурных учреждений, включая комплекс Augusta Raurica, а также Музеи античности, истории, искусств, естествознания, архитектуры и игрушек.

 

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Бесплатно в музей!

 Каждую субботу в августе все текущие выставки в бернских музеях можно посетить без билета.

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