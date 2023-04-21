Давно проживающий в Испании пианист Алексей Володин родился в 1977 году в Ленинграде. В 1999-м он с отличием окончил Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского (класс Элисо Вирсаладзе), в 2001-м – аспирантуру консерватории (под руководством того же педагога). Затем стажировался в Международной фортепианной академии на озере Комо (Италия). В 2003-м получил Гран-при на конкурсе им. Гезы Анды в Цюрихе, членом жюри которого стал в 2012-м.

Сотрудничал с такими яркими исполнителями, как Янин Янсен, Соль Габетта, Юлиан Рахлин, Миша Майским, Государственный квартет им. А. П. Бородина, Казальс-квартет, Модильяни-квартет. Выступал с Симфоническим оркестром Мариинского театра, Лондонским симфоническим оркестром, Большим симфоническим оркестром им. П. И. Чайковского, Заслуженным коллективом России Академическим симфоническим оркестром Санкт-Петербургской филармонии, Венским и Мюнхенским камерными оркестрами, Симфоническим оркестром Би-би-си, Филармоническим оркестром Северогерманского радио, Лейпцигским оркестром Гевандхауза, Национальным оркестром Капитолия Тулузы, Национальным оркестром Франции, Нью-Йоркским филармоническим оркестром, Оркестром Романской Швейцарии, Оркестром Фонда Гюльбенкяна (Лиссабон). Алексей Володин играл под управлением ведущих дирижеров нашего времени, давал концерты в лондонском Уигмор-холле, Венском Концертхаусе, амстердамском Консертгебау, нью-йоркском Линкольн-центре, парижском Театре Елисейских Полей, Ла Скала, миланском Зале Верди, токийском Сантори-холле, лондонской церкви Святого Луки, Дворце каталонской музыки в Барселоне, Мариинском театре, Парижской филармонии, Большом зале Московской консерватории, франкфуртской Альте опер, Геркулес-зале в Мюнхене, Цюрихском Тонхалле, Национальном концертном зале в Мадриде и других известных залах мира, а также на фестивалях в Люцерне, Вербье, Ла-Рок-д’Антероне, Фортепианном фестивале в Руре, фестивалях «Лето в Киссингене», «Безумный день» в Нанте, «Звезды белых ночей» и Московском Пасхальном фестивале. В апреле 2014 года он исполнил в один вечер все пять фортепианных концертов Бетховена на «Бетховенском марафоне» в Мариинском театре в рамках фестиваля «Лики современного пианизма».

Алексей Володин записал диски с бетховенскими сонатами (2008) и произведениями Шопена (2010; премия «Шок» от французского журнала «Классика» (Choc de Classica), альбом Miroirs («Зеркала») с музыкой Шумана, Равеля и Скрябина (2011), CD с сочинениями Рахманинова (2013), Четвертый концерт Прокофьева с Симфоническим оркестром Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева (диск с фортепианными концертами и симфониями Прокофьева; Mariinsky, 2016), а также все струнные квартеты Дмитрий Шостаковича с Государственным квартетом им. А. П. Бородина (2018).

В репертуаре этого эксклюзивного артиста фирмы Steinway & Sons произведения разных эпох: от Бетховена и Брамса до Чайковского и Рахманинова и от Прокофьева и Скрябина до Гершвина, Щедрина и Метнера. Программа предстоящего концерта полностью посвящена Фредерику Шопену, и можно не сомневаться, что «шок» женевских слушателей будет не менее приятным, чем он был у слушателей диска Алексея Володина 2010 года, тем более что некоторые произведения повторяются: «Баркаролла» фа диез мажор оп. 60 и Полонез-фантазия ля бемоль мажор оп. 61. Но на этом совпадения между программами заканчиваются, а в женевском Виктория-холле прозвучат также «Ноктюрны» оп. 15 № 1 и 2, «Фантазия» фа минор оп. 49 и «Двенадцать этюдов» оп. 25 – прекрасный вечер любителям романтической классики гарантирован, остается лишь заказать билеты.