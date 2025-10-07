Правление Русского кружка приглашает вас на внеочередной Круглый стол на тему: Русскоязычные музыканты в эмиграции.
В центре нашего внимания будут Дмитрий КУРЛЯНДСКИЙ, Яна ОХОТЕНКО и Павел ФАХРТДИНОВ.
Модерировать дискуссию будет Луиза МАРТЕН-ШЕВАЛЬЕ, доцент Сорбонны, исследовательница современной музыки в России и Центральной Европе.
В завершении круглого стола Павел Фахртдинов исполнит несколько своих недавних песен под гитару.
NB. Дискуссия будет проходить на русском языке с последовательным переводом на французский
Встреча состоится в понедельник 13 октября с 18:15 до 20:15 в аудитории Phil 201 Bâtiment des Philosophes и в онлайн-формате https://unige.zoom.us/j/69815346909
Nous avons le plaisir de vous annoncer la prochaine table ronde dans le cadre de notre cycle organisé par l’Unité de russe de l’Université de Genève, en partenariat avec Sorbonne Université, autour des artistes russophones en exil depuis février 2022.
Cette nouvelle séance sera consacrée à la musique. Elle aura lieu à l’Uni-Philosophes, salle 201, et par Zoom, le lundi 13 octobre, 18h15-20h00.
Nous accueillerons trois musicien-nes : Yana Okhotenko (musicienne de jazz), Pavel Fakhrtdinov (auteur-compositeur) et Dmitri Kourliandski (compositeur de musique électronique). La discussion sera animée par Louisa Martin-Chevalier (Sorbonne Université). Elle se déroulera en russe, avec une traduction consécutive en français.
