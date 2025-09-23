Событие

Дорогие читатели! Все вы, конечно, помните невероятную историю художника Константина Митенева, вот уже почти три года живущего в лагере для беженцев недалеко от Лозанны - Наша Газета рассказывала о ней во всех подробностях.  Однако, как настоящий творческий человек, Константин не унывает, а работает - и приглашает всех вас на вернисаж своей новой выставки с неожиданным названием "Интеграция пчелы". Именно пчелы, в единственном числе. Понимаете, о какой пчеле речь? Приходите - вам предоставляется возможность приобрести оригинальную работу из рук художника!

 

Вернисаж состоится 2 октября 2025 года с 16.00-18.00 по адресу Route de Reculan 8, 1024 Ecublens

 

