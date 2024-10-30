Александр Архангельский и его "Родина"

Правление Русского кружка приглашает вас на внеочередное собрание Кружка, организованное совместно с Институтом Глобальных Исследований (GSI–LABEAC) Женевского университета. Наш гость – АЛЕКСАНДР АРХАНГЕЛЬСКИЙ.

Александр АРХАНГЕЛЬСКИЙ — литературовед, литературный критик, публицист, телеведущий («Культура»), писатель, бывший профессор Высшей школы экономики. Он также является автором десятка документальных фильмов, среди которых нашумевший «Голод» (2022), который был представлен вашему вниманию в прошлом году и за который он получил премию «Редколлегия». (См. эксклюзивное интервью А. Архангельского Нашей Газете.)

В этом году он представляет свой последний фильм, «Родина» (2024) — о православном священнике Иоанне Гуайте, который родился в Италии, писал об Армении, а служил в России.

Встреча состоится в понедельник 18 ноября 2024 г. в здании Женевского университета Uni Mail — аудитория R060 (Bd du Pont-d’Arve 40).

Программа:

18 ч. 30 – Показ документального фильма А. Архангельского и Т. Сорокиной «Родина» (2024)

(с субтитрами на английском)

20 ч.00 – Выступление А. Архангельского «От Святой Руси до Святой войны: куда идет православие в России?» (с переводом на французский)

Вход свободный. Предварительная регистрация не требуется.