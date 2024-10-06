Горизонт.2

Читателям Нашей Газеты хорошо известно имя Константина Митенева – художника из Санкт-Петербурга, уже более двух лет живущего в миграционном центре в кантоне Во.

Пока вопрос о предоставлении ему статуса беженца рассматривается в соответствующих инстанциях, Константин не сидит, сложа руки: 17 октября с 11 до 13 ч. он приглашает всех на вернисаж своей выставки Horizon.2 в медицинском отделении Foyer Ecublens. Почему в медицинском отделении? Да потому, что искусство лечит – и автора и зрителей. Приходите!

Не сможете приехать 17-го, свяжитесь с Константином – он с удовольствием примет вас в другое, более удобное для вас время. undina1@yahoo.com Только не забудьте захватить с собой удостоверение личности – таковы правила!