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10.09.2024 - 13:04Наказание нашло преступника. Почти.

НАТАЛЬЯ ИВАНОВА: Эзопов язык в современной русской литературе

Правление Русского кружка приглашает вас на очередное собрание.

НАТАЛЬЯ ИВАНОВА: Эзопов язык в современной русской литературе

Наталья Борисовна Иванова — писательница, литературный критик, эссеист... и давний друг нашего Кружка. Доктор филологических наук, первый заместитель главного редактора журнала «Знамя». Председатель Совета ассоциации ПЭН- Москва (2021), академик-учредитель и президент Академии русской современной критики (1999– 2001). Учредитель и координатор литературной премии Ивана Петровича Белкина за лучшую повесть года и Российско-итальянской поэтической премии «Белла». Автор книг о русской словесности, включая монографии о Б. Пастернаке (1998, 2003, 2010), Ю. Трифонове (1984), Ф. Искандере (1991) и нескольких сотен работ о современной литературной жизни и об актуальной прозе («Чертополох и крапива. Литературная жизнь и ее последствия», 2022 и другие).

Резюме. На протяжении советских десятилетий, особенно во времена «оттепели» и «застоя», русская литература выработала особый договор с читателем — о понимании. Писатель зашифровывал — читатель расшифровывал. Сложилась поэтика «эзопова языка» (Ф. Искандер, Ю. Трифонов, Ю. Давыдов), и не только в легальной литературе (А. Терц, А. Зиновьев). Со второй половины 1980-х, обретя свободу слова, литература переходит к прямому высказыванию, к «прямой речи». В темные времена мы в очередной раз вспоминаем о забытых в свободные годы и оставленных за ненадобностью возможностях. Происходит поворот-возвращение к поэтике параллелей, аллюзий и намеков, к социальной фантастике, жизнеописанию, литературным биографиям (для напоминания о развилках существования в сталинскую эпоху, о выборе писательской стратегии и тактики), к альтернативному историческому роману. Прямое и резкое высказывание, близкое к публицистике, сегодня более характерно для поэзии, чем для прозы — таков парадокс.

Встреча состоится в четверг 3 октября в 20:15 в аудитории Phil 211 Bâtiment des Philosophes (22, boulevard des Philosophes).

 

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