Правление Русского кружка приглашает вас на очередное собрание.

СЕРГЕЙ БИРЮКОВ : Визуальное и звучарное в русской поэзии XVII–XXI вв.

Лекция-перформанс

СЕРГЕЙ БИРЮКОВ - поэт, филолог , исследователь и практик авангарда, лингво-артист (саунд-поэт, перформер), доктор культурологии, основатель и президент Международной Академии Зауми, автор ряда поэтических сборников. Преподавал в Тамбовском университете, руководил университетской литературной студией. С 1998 года проживает в Германии, в городе Галле, и преподает в местном университете Мартина Лютера.

Сергей Евгеньевич готовил к изданию книги русских поэтов XIX и XX веков (А. Жемчуж- никова, Н. Ладыгина и др.) и опубликовал многочисленные работы по истории русской поэзии, в особенности, о нетрадиционной (Зевгма: Русская поэзия от маньеризма до постмодернизма. М.: Наука, 1994; Поэзия русского авангарда. М.: Изд-во Р. Элинина, 2001; Амплитуда авангарда. М.: Совпадение, 2014 и др.).

Основные темы лекции — поэзия как звучащая материя, рождаемая фонетическим напряжением; поэзия, предстающая в форме визуальных образов; традиционные формы, известные с древности, и эксперименты авангарда. Сергей Бирюков будет показывать примеры в собственном исполнении и в видеопроекции, в том числе будет представлять собственные опыты.

Встреча состоится среду 22 февраля в 20:00, в аудитории (Phil 211) Bâtiment des Philosophes (бывшая «École de Chimie») (22, bd des Philosophes)