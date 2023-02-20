Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

вторник, 21 февраля 2023 года   

СЕРГЕЙ БИРЮКОВ : Визуальное и звучарное в русской поэзии XVII–XXI вв.

Правление Русского кружка приглашает вас на очередное собрание.

СЕРГЕЙ БИРЮКОВ : Визуальное и звучарное в русской поэзии XVII–XXI вв.

Лекция-перформанс

СЕРГЕЙ БИРЮКОВ - поэт, филолог , исследователь и практик авангарда, лингво-артист (саунд-поэт, перформер), доктор культурологии, основатель и президент Международной Академии Зауми, автор ряда поэтических сборников. Преподавал в Тамбовском университете, руководил университетской литературной студией. С 1998 года проживает в Германии, в городе Галле, и преподает в местном университете Мартина Лютера.

Сергей Евгеньевич готовил к изданию книги русских поэтов XIX и XX веков (А. Жемчуж- никова, Н. Ладыгина и др.) и опубликовал многочисленные работы по истории русской поэзии, в особенности, о нетрадиционной (Зевгма: Русская поэзия от маньеризма до постмодернизма. М.: Наука, 1994; Поэзия русского авангарда. М.: Изд-во Р. Элинина, 2001; Амплитуда авангарда. М.: Совпадение, 2014 и др.).

Основные темы лекции — поэзия как звучащая материя, рождаемая фонетическим напряжением; поэзия, предстающая в форме визуальных образов; традиционные формы, известные с древности, и эксперименты авангарда. Сергей Бирюков будет показывать примеры в собственном исполнении и в видеопроекции, в том числе будет представлять собственные опыты.

Встреча состоится среду 22 февраля в 20:00, в аудитории (Phil 211) Bâtiment des Philosophes (бывшая «École de Chimie») (22, bd des Philosophes)

 

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.08
CHF-EUR 1.01
CHF-RUB 80.15

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
СЕРГЕЙ БИРЮКОВ : Визуальное и звучарное в русской поэзии XVII–XXI вв. |
среда, 22 февраля 2023 года
Вакансия в Нашей Газете |
пятница, 31 марта 2023 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Почему украинские беженцы судятся с Люцерном?

 Как выяснилось, в Люцерне обладатели статуса S получают гораздо меньшую социальную помощь, чем в других кантонах.

Всего просмотров: 2,670

Карнавальная пора в Швейцарии

Люцерн, Берн, Базель, Цюрих – в эти дни карнавалы проходят во многих швейцарских городах.

Всего просмотров: 1,632

Люди и их права. На экране и в жизни

 Кинофестиваль и проходящий в его рамках форум, посвященный теме прав человека (FIFDH), обнародовал программу своего предстоящего, 21-го выпуска. Делимся основными ее моментами.

Всего просмотров: 1,151
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Сегодняшний патриарх - вчерашний шпион?

 По сообщениям швейцарских СМИ, патриарх Кирилл работал на КГБ во время своего пребывания в Женеве в 1970-х годах.

Всего просмотров: 2,012

Почему украинские беженцы судятся с Люцерном?

 Как выяснилось, в Люцерне обладатели статуса S получают гораздо меньшую социальную помощь, чем в других кантонах.

Всего просмотров: 2,670

Фанданго в русском исполнении

 Лозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc переиздало прекрасный рассказ Александра Грина, в серии «Библиотека Димитрия».

Всего просмотров: 1,624
© 2023 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top