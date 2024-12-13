Запрет нацистской символики во всей Швейцарии

Наши читатели знают, что 9 июня 2024 года Женева стала первым кантоном в Швейцарии, закрепившим в своей конституции запрет на демонстрацию или ношение в общественных местах символов ненависти, таких как нацистская свастика – за это проголосовали 85% жителей, рекордный показатель. О непростой кампании, которая предшествовала этому голосованию, Наша Газета также подробно рассказывала.
И вот теперь есть надежда, что похвальная инициатива одного кантона распространится на всю страну. В своем коммюнике от 13 декабря Федеральный совет заявил о своем намерении «запретить публичное использование нацистской символики и наложить штраф за нарушение запрета». Штраф скромный, всего 200 франков для начала, но все равно это мощный сигнал в борьбе с антисемитизмом и экстремизмом и конструктивный ответ на пожелание многих парламентариев и простых граждан о закрытии лазейки в национальном законодательстве. Исключение составляют случаи использования в образовательных, научных, художественных или журналистских целях при соблюдении ограничений свободы выражения мнений. На втором этапе этот закон будет распространяться на другие экстремистские символы или символы, разжигающие ненависть. Консультации с общественностью открыты до 31 марта 2025 года, и мы будем следить за развитием событий.
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