Автор: Заррина Салимова, Берн, 09.06.2024.
Медстраховка, рост расходов в сфере здравоохранения, прививки, энергетика, символы ненависти и многое другое – граждане Швейцарии высказали свое мнение по ряду вопросов федерального и кантонального значения.|
Assurance maladie, hausse des coûts de la santé, énergie, symboles de haine, etc. : les citoyens suisses se sont exprimés sur plusieurs sujets fédéraux et cantonaux.
Воскресное голосование прошло без сюрпризов: швейцарский народ одобрил Закон об электроэнергетике и отклонил все три народные инициативы в сфере здравоохранения. Явка составила 44,8%.
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