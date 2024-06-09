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воскресенье, 9 июня 2024 года   

Результаты голосования 9 июня |Résultats de la votation du 9 juin

Автор: , Берн, .

Фото: Nashagazeta.ch

Медстраховка, рост расходов в сфере здравоохранения, прививки, энергетика, символы ненависти и многое другое – граждане Швейцарии высказали свое мнение по ряду вопросов федерального и кантонального значения.

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Assurance maladie, hausse des coûts de la santé, énergie, symboles de haine, etc. : les citoyens suisses se sont exprimés sur plusieurs sujets fédéraux et cantonaux.

Воскресное голосование прошло без сюрпризов: швейцарский народ одобрил Закон об электроэнергетике и отклонил все три народные инициативы в сфере здравоохранения. Явка составила 44,8%.

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референдум в Швейцарии
медицинская страховка в Швейцарии
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