Строгий приговор для валезанского винодела

Несколько дней назад мы рассказывали о виноделе из кантона Вале Седрике Флаксьоне, обвиненном в мошенничестве с указанием происхождения продаваемых им вин.
Напомним, что, согласно результатам расследования, в период с 2009 по 2016 годы обвиняемый продал несколько сотен тысяч литров вин из Испании и Шаффхаузена под этикеткой «AOC Valais», обманывая других виноделов, покупателей, инспекторов и потребителей.
В понедельник стало известно, что суд в Сионе признал его виновным в «мошенничестве, нелояльном управлении, подделке документов и подстрекательстве к подлогу». Он был приговорен к 42 месяцам тюремного заключения. Подсудимый также должен выплатить компенсацию в размере 1 940 000 франков и понести судебные издержки.
По данным швейцарских СМИ, речь идет о самом суровом приговоре, вынесенном в Вале по делу, связанному с виноделием.
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