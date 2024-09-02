Строгий приговор для валезанского винодела

Несколько дней назад мы рассказывали о виноделе из кантона Вале Седрике Флаксьоне, обвиненном в мошенничестве с указанием происхождения продаваемых им вин.

Напомним, что, согласно результатам расследования, в период с 2009 по 2016 годы обвиняемый продал несколько сотен тысяч литров вин из Испании и Шаффхаузена под этикеткой «AOC Valais», обманывая других виноделов, покупателей, инспекторов и потребителей.

В понедельник стало известно, что суд в Сионе признал его виновным в «мошенничестве, нелояльном управлении, подделке документов и подстрекательстве к подлогу». Он был приговорен к 42 месяцам тюремного заключения. Подсудимый также должен выплатить компенсацию в размере 1 940 000 франков и понести судебные издержки.

По данным швейцарских СМИ, речь идет о самом суровом приговоре, вынесенном в Вале по делу, связанному с виноделием.