Скончался Джорджио Армани

Итальянский модельер ушел из жизни в возрасте 91 года. Как сообщается в коммюнике, он скончался в окружении своих близких.

Беспокойство по поводу состояния его здоровья появилось еще в июне, когда он впервые пропустил свой показ в рамках Миланской недели моды. Незадолго до ухода он представил план преемственности, который заключался в постепенной передаче его обязанностей его близким помощникам, членам семьи и всей рабочей команде.

Джорджио Армани называли последним дизайнером, который беспокоился о том, чтобы одеть женщину элегантно. Свою карьеру он начал с работы в различных модных домах. В середине 1970-х годов он основал собственную компанию Giorgio Armani, которая сегодня превратилась в многомиллиардный концерн, выпускающий, помимо одежды, также косметику, часы и ювелирные изделия. В империю Armani входят и отели. Личное состояние Джорджио Армани оценивалось в 7 млрд евро.

Швейцарский дом Армани. Фото: Instagram

Дизайнер имел тесные связи со Швейцарией. В Ла-Пунте, недалеко от Санкт-Морица, он приобрел старинный дом. В одном из интервью он признался, что это шале рассказывает историю его жизни. Он также запустил собственную коллекцию часов совместно со швейцарской мануфактурой Parmigiani Fleurier.