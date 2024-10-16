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среда, 16 октября 2024 года   

Константина Митенева выдворяют из Швейцарии

16.10.2024 - 11:15

Совсем недавно мы приглашали читателей Нашей Газеты на вернисаж выставки художника из Санкт-Петербурга Константина Митенева, уже более двух лет живущего в миграционном центре в кантоне Во. Вернисаж состоится 17 октября, но вряд ли он будет радостным: сегодня Константин получил уведомление о высылке из Швейцарии, назначенной на 5 ноября, одновременно узнав, что его адвокат завтра уходит в отпуск – до 28 октября. Если среди наших читателей есть люди, способные помочь, пожалуйста, отзовитесь!

 

 

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