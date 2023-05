Mikhaïl Chichkine: La paix ou la guerre. Editions Noir sur Blanc, 11 mai 2023 208 pages • 21,50 Euros • 27 CHF

Réflexions sur le « monde russe ». Traduit de l’allemand par Odile Demange

Ce recueil d’essais est un livre sur la possibilité ou l’impossibilité de se comprendre.

Depuis trente ans qu’il vit en Suisse, exilé de sa langue et de son pays, Mikhaïl Chichkine réfléchit à l’évolution de la Russie et à ses relations avec le reste du monde. Il s’appuie sur sa connaissance de l’histoire russe et soviétique, sur son expérience personnelle et sur les grandes figures culturelles et littéraires. Pourquoi l’Occident et la Russie ne parviennent-ils pas à se comprendre depuis des siècles ? Pourquoi les voyageurs en Russie ont-ils l’impression d’être sur « une autre planète » ? Que signifie « aimer la Russie » ? Pourquoi les révolutions et les tentatives de réformes démocratiques conduisent-elles toutes à une nouvelle dictature ? Est-il toujours possible de croire en la Russie, comme le demandait le poète Tiouttchev ?

Après l’invasion de l’Ukraine en 2022, les textes de Chichkine sur les relations entre la Russie et l’Occident sont d’une grande actualité ; ils posent la question de l’avenir de la Russie, pour son peuple et sur la scène internationale. Suivant le mot d’ordre de Soljenitsyne, l’écrivain appelle à « ne pas vivre dans le mensonge ».

Né à Moscou en 1961, Mikhaïl Chichkine vit en Suisse depuis 1995. Lorsque son roman Deux heures moins dix (Noir sur Blanc, 2012) est récompensé par le prix Bolchaïa Kniga, en 2011, Chichkine devient le seul écrivain à avoir reçu les trois grands prix littéraires de Russie. Tous ses ouvrages sont des best-sellers en Russie. Considéré comme l’un des écrivains les plus importants de la littérature russe contemporaine, Chichkine s’oppose au régime de Poutine depuis l’annexion de la Crimée en 2014. Il publie aujourd’hui des tribunes dans les plus grands journaux internationaux. En 2022, il a reçu le prix Strega Européen.

Notre critique est à lire ici.