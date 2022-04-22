“Я / Сновидения Владимира Набокова”. Издательство Ивана Лимбаха, Санкт-Петербург, 2021 г.

Впервые публикуемый дневник сновидений В. В. Набокова с комментариями и статьей одного из крупнейших исследователей творчества писателя, Геннадия Барабтарло.

14 октября 1964 года Владимир Набоков начал любопытный эксперимент. В течение восьмидесяти дней он записывал свои сны, следуя инструкциям британского философа Джона У. Данна. Цель состояла в том, чтобы проверить теорию: более позднее по времени событие находит отражение в более раннем сне. В результате возник этот уникальный дневник, в котором Набоков записал шестьдесят четыре сна (и последующие дневные эпизоды) на 118 карточках. Раскрывая неизвестный аспект увлечения Набокова природой времени, они показывают его удивительную открытость новым путям мышления.