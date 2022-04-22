Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

пятница, 22 апреля 2022 года   

Жужа Хетени: «Сдвиги. Узоры прозы Nабокоvа», Academic Studies Press, Boston–Cпб., 2022

В книгу вошли интерпретации, предлагающие альтернативное прочтение текстов Набокова, ищущие в микроструктурах мотивов-узлов-узоров целостность мастерства писателя. Концепция эротекста, соединяя блаженство текстуального и сексуального отрывает анализы от прочтения литературы как копии жизни. Тропинки инициации Набокова ведут читателя к преодолению границ: граней Эго и мнимых норм, пределов пространства и времени, к порогу потусторонности – к экстазу. Писатель-полиглот смаковал слова, знал их физику и музыку, визуализировал словоформы, смешал гибриды-языки. Предаваясь ассоциациям, он оживлял вещи, и разоблачал пошлость клоунов-коммунацистов.

Сдвиги раскрывают скрытые слои, поддерживают напряжение, и создают новые качества. Под таким сдвигом можно понимать кризис идентичности в изгнании, полиглоссию и синестетизм автора, провокацию в сфере этики и эротики, зеркальные размножения и сны, и расшатывание роли автора. В сдвигах основ нормативности обнаруживается Набоков, предшественник постмодерна.

«В этой книге открылись некоторые закрытые ящики большого письменного стола Творчества Набокова, и хочется надеяться, что увиденное в них будет дальше жить и работать в Читателе — подобно тому, как фотография Машеньки, увиденная в выдвинутом ящике письменного стола, вызвала у Ганина взрыв воспоминаний и изменила его жизнь.»

Жужа Xетени (Hetényi Zsuzsa)— литературовед, удостоена престижного приза «Беллетрист» 2020 года, профессор кафедры русской литературы и русского языка Будапештского университета ELTE (Венгрия), доктор Венгерской Академии наук, эссеист, художественный переводчик. Рассказ автора о своей книге читайте здесь

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.05
CHF-EUR 0.97
CHF-RUB 79.08

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Архитектурный аукцион "Нет войне" | "No war" - vente aux enchères
суббота, 30 апреля 2022 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Чужие среди своих?

 Продолжающаяся на Украине война неминуемо ведет к раздору в обществе в целом, включая русскоязычную общину Швейцарии.

Всего просмотров: 2,217

Война и Пасха

 Православные христиане переживают главные дни церковного года ‒ Страстную неделю и ждут Праздника праздников ‒ Воскресения Христова. Есть ли мир в душе у чад Русской Церкви в Швейцарии, когда войне не видно конца?

Всего просмотров: 1,035

Как Берн готовится к росту цен на электричество

 В связи со значительными колебаниями и ростом цен на энергетических рынках, Федеральный совет изучает вопрос о создании механизма помощи системно значимым электроэнергетическим компаниям, а также рассматривает возможность оказания поддержки домохозяйствам с низким уровнем дохода.

Всего просмотров: 1,029
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Чужие среди своих?

 Продолжающаяся на Украине война неминуемо ведет к раздору в обществе в целом, включая русскоязычную общину Швейцарии.

Всего просмотров: 2,217

Когда работа не совместима с декретным отпуском

 Федеральный трибунал Швейцарии вынес решение, которое шокировало самих швейцарских парламентариев. Правда, кажется, только женщин среди них.

Всего просмотров: 2,005

Швейцарские подставные люди российского олигарха

 Новое расследование Tages-Anzeiger проливает свет на финансовые схемы, которые могли использоваться люцернским финансистом Александром Штудхальтером для перемещения активов Сулеймана Керимова.

Всего просмотров: 2,020
© 2022 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top