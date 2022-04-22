Жужа Хетени: «Сдвиги. Узоры прозы Nабокоvа», Academic Studies Press, Boston–Cпб., 2022

В книгу вошли интерпретации, предлагающие альтернативное прочтение текстов Набокова, ищущие в микроструктурах мотивов-узлов-узоров целостность мастерства писателя. Концепция эротекста, соединяя блаженство текстуального и сексуального отрывает анализы от прочтения литературы как копии жизни. Тропинки инициации Набокова ведут читателя к преодолению границ: граней Эго и мнимых норм, пределов пространства и времени, к порогу потусторонности – к экстазу. Писатель-полиглот смаковал слова, знал их физику и музыку, визуализировал словоформы, смешал гибриды-языки. Предаваясь ассоциациям, он оживлял вещи, и разоблачал пошлость клоунов-коммунацистов.

Сдвиги раскрывают скрытые слои, поддерживают напряжение, и создают новые качества. Под таким сдвигом можно понимать кризис идентичности в изгнании, полиглоссию и синестетизм автора, провокацию в сфере этики и эротики, зеркальные размножения и сны, и расшатывание роли автора. В сдвигах основ нормативности обнаруживается Набоков, предшественник постмодерна.

«В этой книге открылись некоторые закрытые ящики большого письменного стола Творчества Набокова, и хочется надеяться, что увиденное в них будет дальше жить и работать в Читателе — подобно тому, как фотография Машеньки, увиденная в выдвинутом ящике письменного стола, вызвала у Ганина взрыв воспоминаний и изменила его жизнь.»

Жужа Xетени (Hetényi Zsuzsa)— литературовед, удостоена престижного приза «Беллетрист» 2020 года, профессор кафедры русской литературы и русского языка Будапештского университета ELTE (Венгрия), доктор Венгерской Академии наук, эссеист, художественный переводчик. Рассказ автора о своей книге читайте здесь.