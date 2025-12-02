Афиша

Шедевры на бумаге от Альбрехта Дюрера до Дитера Рота

Дитер Рот

Заголовок на французском

Chefs-d’œuvre sur papier d’Albrecht Dürer à Dieter Roth

Цюрих

Zurich

Кунстхаус Цюриха представляет выдающиеся произведения печатной графики, созданные на протяжении шести столетий. Подробности здесь.

Анонс французский

Le Kunsthaus Zürich présente des estampes magistrales créées au fil de six siècles. Les détails

