"Сила судьбы"

Анонс русский
После трехлетнего отсутствия всемирно известная российская сопрано Анна Нетребко вернулась в Оперный театр Цюриха в роли Донны Леоноры в шедевре Джузеппе Верди, созданном по заказу царя Александра II и впервые представленного публике в Санкт-Петербурге. Премьера спектакля состоялась несмотря на требование посольства Украины в Швейцарии об ее отмене. Подробности здесь.
Анонс французский
Après trois ans d'absence, la soprano russe de renommée mondiale Anna Netrebko est revenue à l'Opernhaus Zürich dans le rôle de Donna Leonora dans La forza del destino, le chef-d'œuvre de Giuseppe Verdi, commandé par le tsar Alexandre II et présenté pour la première fois au public à Saint-Pétersbourg. La première zurichoise a eu lieu malgré la demande de l'ambassade d'Ukraine en Suisse de l'annuler. Les détails.