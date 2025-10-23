Афиша

100 лет истории моды на подиуме

Versace, осень/зима 1991/92, Mailand© Shutterstock, Foto: Paul Massey

100 ans d’histoire de la mode sur les podiums

Базель/Вайль-на-Рейне

Bâle/Weil am Rhein

В музее дизайна Vitra открылась выставка, посвященная истории и культурному значению модных показов. Подробности.

Le musée du design Vitra présente une exposition consacrée à l’histoire et à l’importance culturelle des défilés de mode. Plus d’informations.

Яёи Кусама. Наивно. Супер

Этой осенью в Швейцарии проходит первая ретроспектива самой известной в мире японской художницы – Яёи Кусамы. Рассказываем, как устроена эта эпохальная выставка Фонда Бейлера, которая еще до открытия вызвала настоящий ажиотаж среди швейцарских (и не только) ценителей современного искусства. 

Обречена ли русская культура?

Этот вопрос – в центре нового сборника Михаила Шишкина «Корабль из белого мрамора», вышедшего недавно на французском языке в лозаннском издательстве Éditions Noir sur Blanc и доступного в книжных магазинах Швейцарии, Франции, Бельгии и Канады.

La culture russe est-elle condamnée ?

Cette question est au cœur du nouveau recueil d’essais de Mikhaïl Chichkine, Le Bateau de marbre blanc, paru récemment en français aux éditions lausannoises Éditions Noir sur Blanc et disponible dans les librairies de Suisse, France, Belgique et Canada.