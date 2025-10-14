Яёи Кусама

Анонс русский
Этой осенью в Швейцарии проходит первая ретроспектива самой известной в мире японской художницы – Яёи Кусамы. Рассказываем, как устроена эта эпохальная выставка Фонда Бейлера, которая еще до открытия вызвала настоящий ажиотаж среди швейцарских (и не только) ценителей современного искусства. Подробности здесь.
Анонс французский
Cet automne, la Fondation Beyeler présente pour la première fois en Suisse une exposition personnelle consacrée à Yayoi Kusama, l'une des artistes les plus avant-gardistes des XXe et XXIe siècles. Les détails.