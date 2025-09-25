«Нежные пуговки»

Так называется выставка в женевском Международном музее Реформации, посвященная печальной годовщине – 80-летию атомной бомбардировки американцами двух японских городов. В ее центре – инсталляция фотографа Николя Криспини, поговорившего с тринадцатью свидетелями неслыханной доселе катастрофы.
Les auteurs m’envoient souvent leurs livres, qu'il s'agisse d'œuvres littéraires ou de recherches scientifiques. Malheureusement, je ne suis pas en mesure de tous les présenter, c'est pourquoi je sélectionne ceux qui, à mon avis, sont susceptibles de susciter le plus d'intérêt chez mes lecteurs. « Déportés pour l’éternité. Survivre à l’exil stalinien, 1939-1991 » en fait partie.
Так называется серия из трех концертов, в которых Оркестр под управлением дирижера Тугана Сохиева и скрипач Сергей Хачатрян исполнят произведения Чайковского, Прокофьева и Лили Буланже в Женеве и Лозанне.
Французские историки написали книгу, посвященную сталинским депортациям, механизмам репрессий и судьбам некоторых жертв. Предлагаем вашему вниманию интервью с авторами, мнения которых могут не совпадать с мнением редакции.
