«Нежные пуговки»

В Музее Ариана открылась выставка об истории пуговицы - маленького предмета, без которого немыслим современный гардероб. Подробности.

Анонс французский

Le musée Ariana présente une exposition consacrée à l’histoire d’un petit objet indispensable à toute garde-robe. Plus d’informations.

«Апокалипсисы. Что вы видели в Хиросиме?»

Так называется выставка в женевском Международном музее Реформации, посвященная печальной годовщине – 80-летию атомной бомбардировки американцами двух японских городов. В ее центре – инсталляция фотографа Николя Криспини, поговорившего с тринадцатью свидетелями неслыханной доселе катастрофы.

Лучший в мире сыр делают в Швейцарии

Грюйер, изготавливаемый на невшательской сыроварне La Côte-aux-Fées, получил золотую медаль на конкурсе, прошедшем во французском городе Тур.

Alain Blum et Emilia Koustova : « L'histoire nous montre à quel point l'avenir est imprévisible ! »

Les auteurs m’envoient souvent leurs livres, qu'il s'agisse d'œuvres littéraires ou de recherches scientifiques. Malheureusement, je ne suis pas en mesure de tous les présenter, c'est pourquoi je sélectionne ceux qui, à mon avis, sont susceptibles de susciter le plus d'intérêt chez mes lecteurs. « Déportés pour l’éternité. Survivre à l’exil stalinien, 1939-1991 » en fait partie.

«Музыкальная степь» Оркестра Романдской Швейцарии
Сергей Хачатрян (© Marco Borggreve) и Туган Сохиев (© Marc Brenner)

Так называется серия из трех концертов, в которых Оркестр под управлением дирижера Тугана Сохиева и скрипач Сергей Хачатрян исполнят произведения Чайковского, Прокофьева и Лили Буланже в Женеве и Лозанне.

Эмилия Кустова и Ален Блюм: «История показывает, насколько будущее непредсказуемо!»

Французские историки написали книгу, посвященную сталинским депортациям, механизмам репрессий и судьбам некоторых жертв. Предлагаем вашему вниманию интервью с авторами, мнения которых могут не совпадать с мнением редакции.

