Анонс русский
В Художественном музее Базеля – новая тематическая выставка. На сей раз в фокусе кураторов – привидения. Рассказываем о том, какое отношение призраки имеют к визуальному искусству и кому может быть интересно на это посмотреть. Подробности здесь.
Анонс французский
Kunstmuseum Basel présente une nouvelle exposition thématique. Cette fois-ci, les conservateurs se sont intéressés aux… fantômes. Quel est le rapport entre les fantômes et les arts visuels et qui pourrait intéresser à cette exposition? Voici les réponses. Les détails.