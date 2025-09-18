«Апокалипсисы. Что вы видели в Хиросиме?»

Анонс русский
Так называется выставка в женевском Международном музее Реформации, посвященная печальной годовщине – 80-летию атомной бомбардировки американцами двух японских городов. В ее центре – инсталляция фотографа Николя Криспини, поговорившего с тринадцатью свидетелями неслыханной доселе катастрофы. Подробности здесь.
Анонс французский
C'est le nom de l'exposition au Musée Internationale de la Réforme de Genève, dédiée à la triste commémoration du 80e anniversaire du bombardement atomique des villes japonaises par les Américains. Au centre de l'exposition se trouve une installation du photographe Nicolas Crispini, qui s'est entretenu avec treize témoins de cette catastrophe sans précédent. Les détails.