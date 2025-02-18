Сольный концерт Евгения Кисина

Президент Швейцарской Конфедерации поддержала позицию вице-президента США, выраженную на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене. Комментарии Карин Келлер-Суттер вызвали не меньший переполох в нашей отдельно взятой стране, чем сама речь Вэнса во всем мире.