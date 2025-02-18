Программу из трех произведений, охватывающую три века музыки, предложит в Женеве своим поклонникам пианист Евгений Кисин.
Le pianiste Evgeny Kissin invite ses admirateurs genevois au récital dont le programme couvre trois siècles de musique.
Un an sans NavalnyLe 16 février, cela fera un an qu'Alexeï Navalny succombait au sein d’une colonie pénitentiaire à régime spécial, dans le Grand Nord russe. La veille de ce triste anniversaire j’aimerai vous parler de son livre intitulé en français Patriote – mémoires.
Оборотная сторона картинВ Художественном музее Базеля проходит выставка «Verso. Tales from the Other Side», которую безусловно стоит посетить, если вы интересуетесь старинной живописью и любите хорошо рассказанные истории.
«Швейцарская» речь Джея Ди ВэнсаПрезидент Швейцарской Конфедерации поддержала позицию вице-президента США, выраженную на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене. Комментарии Карин Келлер-Суттер вызвали не меньший переполох в нашей отдельно взятой стране, чем сама речь Вэнса во всем мире.
Трамп против ООН и чрезмерной благотворительностиРешения новой американской администрации посеяли хаос и панику во всем секторе многостороннего сотрудничества.
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300 богатейших жителей Швейцарии-2024152 миллиардера, 833,5 миллиарда – юбилейный рейтинг финансового журнала Bilan побил все рекорды.
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