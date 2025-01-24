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пятница, 24 января 2025 года   

Заголовок

Современное кино в Золотурне

Заголовок на французском

Le cinéma contemporain à Soleure

Город

Золотурн

Город на французском

Soleure

Дата Афиши

с 2025-01-24 00:00:00 по 2025-01-29 00:00:00

Анонс русский

От потерянного поколения российской молодежи до отважных украинских женщин – 60-й выпуск Золотурнского кинофестиваля порадовал насыщенной программой. Подробности.

Анонс французский

De la génération perdue de la jeunesse russe aux courageuses femmes ukrainiennes : la 60e édition des Journées de Soleure séduit par la richesse de son programme. Détails.

 

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