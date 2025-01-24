Современное кино в Золотурне

От потерянного поколения российской молодежи до отважных украинских женщин – 60-й выпуск Золотурнского кинофестиваля порадовал насыщенной программой. Подробности.
De la génération perdue de la jeunesse russe aux courageuses femmes ukrainiennes : la 60e édition des Journées de Soleure séduit par la richesse de son programme. Détails.
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