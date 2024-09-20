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пятница, 20 сентября 2024 года   

Заголовок

Туган Сохиев и Оркестр Романдской Швейцарии

Заголовок на французском

Tugan Sokhiev et l'OSR

Город

Женева-Лозанна

Город на французском

Genève-Lausanne

Дата Афиши

с 2024-08-13 00:00:00 по 2024-10-05 00:00:00

Анонс русский

2, 3 и 5 октября российский дирижер встанет за пульт Оркестра Романдской Швейцарии. Не пропустите! Подробности здесь.

Анонс французский

Le 2,3 et 5 оctobre le chef d’orchestre russe sera au pupitre de l’Orchestre de la Suisse Romande. Les détails

 

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