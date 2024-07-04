"Музыкальные дарования"

Primeurs musicales"

Женева

Genève

с 2024-06-28 00:00:00 по 2024-09-15 00:00:00

В многочисленной семье швейцарских фестивалей грядет пополнение: сразу после насыщенного музыкой лета в Женеве состоится первый выпуск самого свежего из них - c 11 по 15 сентября. Подробности здесь.