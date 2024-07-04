"Музыкальные дарования"

В многочисленной семье швейцарских фестивалей грядет пополнение: сразу после насыщенного музыкой лета в Женеве состоится первый выпуск самого свежего из них - c 11 по 15 сентября. Подробности здесь.
La grande famille des festivals de musique en Suisse sera renforcée pour le tout dernier nouveau-né – vous pourrez assister à sa naissance à Genève, du 11 à 15 septembre. Les détails.
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