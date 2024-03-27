Образ тела в Средние века

L'image du corps au Moyen Âge

Цюрих

Zurich

с 2024-03-27 00:00:00 по 2024-07-14 00:00:00

Каждая эпоха и каждое общество формирует собственные представления о человеческом теле. Каким они были в Средневековье? Этой теме посвящена выставка в Ландесмузеуме в Цюрихе. Подробности.