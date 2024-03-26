"Дети на работе"

В Форуме истории Швейцарии в Швице проходит выставка под названием «Детский труд»: в центре внимания кураторов оказалось участие детей в семейных доходах и законодательные меры, со временем ограничившие формы эксплуатации детского труда. Подробности здесь.
L'exposition au Forum de l’histoire suisse raconte comment les enfants, aux XIXe et XXe siècles, ont contribué par leur travail au revenu familial et comment des mesures législatives ainsi que la scolarité obligatoire ont commencé à limiter les formes d’exploitation dans le travail des enfants. Les détails.
Сюрприз от НацбанкаШвейцарский центральный банк (BNS/SNB) неожиданно объявил в четверг о снижении ключевой ставки.
Уколы для похудения – в базовой страховкеС марта швейцарские страховые компании покрывают лечение с помощью инъекций Wegovy – но только при соблюдении ряда условий.
Казус RolexЮридический спор между известной швейцарской часовой маркой и небольшой женевской мастерской вывел на первый план вопрос: кто может заниматься персонализацией часов?
420 000 долларов за часы F.P.JourneВырученные на благотворительном аукционе средства будут переданы в Фонд исследований рака груди.
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.
Позапрошлая война на улице МосквыЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.
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