"Дети на работе"

«Les enfants au travail»

Швиц

Schwytz

с 2024-02-24 00:00:00 по 2024-10-24 00:00:00

В Форуме истории Швейцарии в Швице проходит выставка под названием «Детский труд»: в центре внимания кураторов оказалось участие детей в семейных доходах и законодательные меры, со временем ограничившие формы эксплуатации детского труда. Подробности здесь.