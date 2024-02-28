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среда, 28 февраля 2024 года   

Заголовок

Сольный концерт Дмитрия Шишкина

Заголовок на французском

Dmitry Shishkin. Recital

Город

Женева

Город на французском

Genève

Дата Афиши

с 2024-02-22 00:00:00 по 2024-03-07 00:00:00

Анонс русский

марта в женевском Виктория-холле, в рамках серии «Великие исполнители» агентства Caecilia, состоится сольный концерт успешного российского пианиста. Подробности здесь.

Анонс французский

Le 7 mars le pianiste russe donnera un récital à Victoria Hall à Genève, dans le cadre de la série « Les Grands Interprètes » de l’agence Caecilia. Les détails

 

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