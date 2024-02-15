Ежегодный женевский фестиваль Antigel, объединяющий самые разные виды искусства, продлится до 24 февраля. Впервые за тринадцать лет существования в его программе – сразу три спектакля российского современного танца. Подробности.
L’annuel festival genevois Antigel est en cours et continuera jusqu’au 24 février. En treize ans de son existence son programme inclut pour la première fois trois spectacles russes. Les détails.
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