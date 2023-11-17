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суббота, 18 ноября 2023 года   

Заголовок

Ханна Хёх: склеить мир по кусочкам

Заголовок на французском

Hannah Höch: le monde, recollé morceau par morceau

Город

Берн

Город на французском

Berne

Дата Афиши

с 2023-11-17 00:00:00 по 2024-02-25 00:00:00

Анонс русский

В Центре Пауля Клее в Берне проходит выставка, посвященная творчеству немецкой дадаистки, которую называют изобретательницей коллажа и одной из ключевых фигур в искусстве 1920-х годов. В экспозиции представлены также работы ее современников, включая Василия Кандинского, Эля Лисицкого, Дзигу Вертова и Александра Довженко. Подробности.

Анонс французский

Le Zentrum Paul Klee accueille une exposition consacrée à l’œuvre de la Dadaïste allemande, considérée comme l’inventrice du collage et l’une des figures clés de l’art des années 1920. L’exposition comprend également des œuvres de ses contemporains, y compris Vassily Kandinsky, El Lissitzky, Dziga Vertov et Alexandre Dovjenko. Détails.

 

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