Ханна Хёх: склеить мир по кусочкам

В Центре Пауля Клее в Берне проходит выставка, посвященная творчеству немецкой дадаистки, которую называют изобретательницей коллажа и одной из ключевых фигур в искусстве 1920-х годов. В экспозиции представлены также работы ее современников, включая Василия Кандинского, Эля Лисицкого, Дзигу Вертова и Александра Довженко. Подробности.
Le Zentrum Paul Klee accueille une exposition consacrée à l’œuvre de la Dadaïste allemande, considérée comme l’inventrice du collage et l’une des figures clés de l’art des années 1920. L’exposition comprend également des œuvres de ses contemporains, y compris Vassily Kandinsky, El Lissitzky, Dziga Vertov et Alexandre Dovjenko. Détails.
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