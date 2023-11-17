Ханна Хёх: склеить мир по кусочкам

Hannah Höch: le monde, recollé morceau par morceau

Берн

Berne

с 2023-11-17 00:00:00 по 2024-02-25 00:00:00

В Центре Пауля Клее в Берне проходит выставка, посвященная творчеству немецкой дадаистки, которую называют изобретательницей коллажа и одной из ключевых фигур в искусстве 1920-х годов. В экспозиции представлены также работы ее современников, включая Василия Кандинского, Эля Лисицкого, Дзигу Вертова и Александра Довженко. Подробности.