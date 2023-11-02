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четверг, 2 ноября 2023 года   

Заголовок

"Адресат выбыл"

Заголовок на французском

"L'adresse inconnue"

Город

Женева

Город на французском

Genève

Дата Афиши

с 2023-10-25 00:00:00 по 2023-12-04 00:00:00

Анонс русский

4 декабря два знаменитых музыканта, Евгений Кисин и Томас Хэмпсон, выйдут на сцену Женевской консерватории в качестве драматических артистов. Подробности здесь.

Анонс французский

Le 4 décembre 2023 deux grands musiciens, Evgeny Kissin et Thomas Hampson, sortiront sur la scène du Conservatoire de musique de Genève en tant que acteurs dramatiques. Les détails

 

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