"Адресат выбыл"

4 декабря два знаменитых музыканта, Евгений Кисин и Томас Хэмпсон, выйдут на сцену Женевской консерватории в качестве драматических артистов. Подробности здесь.
Le 4 décembre 2023 deux grands musiciens, Evgeny Kissin et Thomas Hampson, sortiront sur la scène du Conservatoire de musique de Genève en tant que acteurs dramatiques. Les détails.
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