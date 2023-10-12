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четверг, 12 октября 2023 года   

Заголовок

"Скарификация"

Заголовок на французском

"Scarification"

Город

Женева

Город на французском

Genève

Дата Афиши

с 2023-10-06 00:00:00 по 2024-04-21 00:00:00

Анонс русский

В женевском Музее Барбье-Мюллер проходит выставка, на организацию которой потребовалось пятнадцать лет. Подробности здесь.

Анонс французский

Le Musée Barbier-Mueller vous invite à une exposition dont l’organisation a pris 15 ans. Les détails

 

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