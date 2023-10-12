"Скарификация"

В женевском Музее Барбье-Мюллер проходит выставка, на организацию которой потребовалось пятнадцать лет. Подробности здесь.
Le Musée Barbier-Mueller vous invite à une exposition dont l’organisation a pris 15 ans. Les détails.
Лучшие и худшие отели ШвейцарииШвейцарские журналисты проанализировали более миллиона отзывов в Google и выяснили, в каких регионах страны находятся гостиницы с самыми высокими и самыми низкими рейтингами.
Лучшие повара и рестораны ШвейцарииСезон гастрономических открытий традиционно начался с публикации двух главных кулинарных путеводителей – Michelin и GaultMillau.
Расизм по-швейцарски – в зеркале Джеймса БолдуинаХудожественный музей Аарау приглашает на коллективную выставку, выстроенную вокруг знаменитого афро-американского писателя и вдохновленную его рассказом «Чужак в деревне», написанным в Швейцарии. До 7 января 2024 года.
Иммиграция и инновацииВ какой степени иностранные специалисты способствуют укреплению инновационного потенциала Швейцарии? Этому вопросу посвящено новое исследование аналитического центра Avenir Suisse.
Рудольф Арчибальд Рейсс, швейцарский Шерлок ХолмсВ продолжение серии статей, посвященных деятельности швейцарцев в годы Первой мировой войны, предлагаем рассказ об известном швейцарском криминалисте, одном из основоположников современной судебно-медицинской экспертизы, который сыграл не последнюю роль в расследовании преступлений, совершенных в 1914-1918 годах в Сербии.
План отмены статуса SШвейцарские журналисты получили доступ к разработанной властями концепции возвращения украинских беженцев на родину.
Добавить комментарий