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среда, 19 июля 2023 года   

Заголовок

Моденские картины Баския

Заголовок на французском

«Basquiat. The Modena paintings»

Город

Базель

Город на французском

Bâle

Дата Афиши

с 2023-07-06 00:00:00 по 2023-08-27 00:00:00

Анонс русский

В базельском Фонде Бейлера до 27 августа проходит одна из главных выставок этого лета, посвященная знаменитому американскому художнику. Подробности здесь.

Анонс французский

La Fondation Beyeler à Bâle invite à une exposition exceptionnelle de cette été, consacrée célèbre artiste américain. Les détails.

 

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