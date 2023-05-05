«Владимир Набоков: Берега сочинительства»

Так называется выставка, идущая в Фонде Яна Михальского в Монрише. Подробности здесь.
C’est le titre d’une exposition qui a lieu à la Fondation Jan Michalski à Montricher. Les détails.
Русская грязь и русский секс на женевской сценеДо 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.
Сводить концы с концами в Швейцарии становится все труднееАрендная плата достигла исторического максимума, в то время как каждый двадцатый житель страны вынужден в целях экономии отказываться от важных товаров и услуг.
Доходы и социальные классыСогласно исследованию банка Cler, 10% швейцарских домохозяйств зарабатывают в год более 131 100 франков, а 50% домохозяйств – менее 53 600 франков.
Сводить концы с концами в Швейцарии становится все труднееАрендная плата достигла исторического максимума, в то время как каждый двадцатый житель страны вынужден в целях экономии отказываться от важных товаров и услуг.
Нехватка жилья в ШвейцарииРост населения страны и низкие объемы строительства привели к тому, что жилая площадь становится все большим дефицитом.
МОК назвал условия допуска российских и белорусских атлетов к соревнованиям…но так и не принял решения об их участии в Олимпийских играх.
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