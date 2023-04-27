Repair Revolution

Что делать с поломанными вещами? Починить или выбросить? Этому вопросу посвящена выставка, открывшаяся в Музее дизайна в Цюрихе. Подробности.
Que faire avec les objets cassés? Réparer ou jeter? C’est la question que pose l’exposition au Design Museum de Zurich. Détails.
World Press Photo 2023Снимком года был назван кадр, сделанный украинским фотографом Евгением Малолеткой в пострадавшем от российского обстрела мариупольском роддоме.
Алексей Володин и Фредерик ШопенТакой прекрасный «дуэт» предстоит послушать женевским меломанам 3 мая в рамках серии «Великие исполнители» концертного агентства Cæecilia.
Санкции, нейтралитет и ответ Швейцарии «Большой семерке»Недавние действия швейцарских властей показали, что Берн продолжает придерживаться прежнего политического курса.
Нехватка жилья в ШвейцарииРост населения страны и низкие объемы строительства привели к тому, что жилая площадь становится все большим дефицитом.
МОК назвал условия допуска российских и белорусских атлетов к соревнованиям…но так и не принял решения об их участии в Олимпийских играх.
Швейцарские банкиры Сергея Ролдугина признаны виновнымиЦюрихский суд вынес приговор по делу с участием четырех сотрудников швейцарского филиала «Газпромбанка».
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