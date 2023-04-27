Repair Revolution

Repair Revolution

Цюрих

Zurich

с 2023-04-27 00:00:00 по 2023-10-15 00:00:00

Что делать с поломанными вещами? Починить или выбросить? Этому вопросу посвящена выставка, открывшаяся в Музее дизайна в Цюрихе. Подробности.