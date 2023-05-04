Швейцарская премия в области архитектуры 2022

Выставка проектов, представленных на соискание Швейцарской премии в области архитектуры-2022, проходит на кампусе Университета итальянской Швейцарии в Мендризио. Подробности здесь.
L'exposition des projets présentés au concours a lieu au campus de l'Universitié de la Suisse italienne à Mendrisio. Les détails.
Волшебный лес скульптора-мечтателяМы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского. Сегодня мы отправимся на границу между кантонами Цюрих и Аргау.
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