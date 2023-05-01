В театре Базеля идет спектакль по опере Луиджи Ноно «Нетерпимость 1960». Подробности здесь.
Theater Basel invite au spectacle d'après l’opéra de Luigi Nono « Intolleranza 1960 ». Les détails.
Ника Пархомовская: Швейцария – страна гор, озер и резиденцийВ рубрике Наши люди редакция представляет людей, привлекших ее внимание своими достижениями, талантом, яркой индивидуальностью. Обычно это происходит в форме интервью. На этот раз, учитывая высочайшую журналистскую квалификацию нашей гости, уже ставшей нашим все более регулярным приглашенным автором, мы решили предоставить ей возможность представиться самостоятельно. Встречайте!
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