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пятница, 21 апреля 2023 года   

Заголовок

Сольный концерт Алексея Володина

Заголовок на французском

Recital d'Alexei Volodin

Город

Женева

Город на французском

Genève

Дата Афиши

с 2023-04-18 00:00:00 по 2023-05-03 00:00:00

Анонс русский

На программу из произведений Шопена приглашает женевских меломанов концертное агентство Cæecilia в рамках серии «Великие исполнители». Подробности здесь.

Анонс французский

L’agence Cæecilia, dans le cadre de sa série « Les Grands interprètes », vous invite au programme composé des oeuvres de Chopin. Les détails

 

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