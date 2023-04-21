Сольный концерт Алексея Володина

На программу из произведений Шопена приглашает женевских меломанов концертное агентство Cæecilia в рамках серии «Великие исполнители». Подробности здесь.
L’agence Cæecilia, dans le cadre de sa série « Les Grands interprètes », vous invite au programme composé des oeuvres de Chopin. Les détails.
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МОК назвал условия допуска российских и белорусских атлетов к соревнованиям…но так и не принял решения об их участии в Олимпийских играх.
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