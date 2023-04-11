«Магда Тоффлер» Бориса Никитина

«Magda Toffler – Essai sur le silence» de Boris Nikitin

Берн

Berne

с 2023-04-02 00:00:00 по 2023-05-14 00:00:00

В марте в базельском театрe Caserne Bâle был трижды показан спектакль швейцарского режиссера, который точно заинтересует многих читателей Нашей Газеты. Если вы его не увидели, не отчаивайтесь, спектакль вернется в Швейцарию в мае. Подробности здесь.