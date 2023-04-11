«Магда Тоффлер» Бориса Никитина

В марте в базельском театрe Caserne Bâle был трижды показан спектакль швейцарского режиссера, который точно заинтересует многих читателей Нашей Газеты. Если вы его не увидели, не отчаивайтесь, спектакль вернется в Швейцарию в мае. Подробности здесь.
Après trois soirs au Caserne Bâle le spectacle du metteur-en-scène suisse sensé de toucher les lecteurs de Nasha Gazeta, reviendra en Suisse en mai. Les détails.
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