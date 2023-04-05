Конкурс памяти Горовица

C 13 по 19 апреля 29 молодых музыкантов будут соревноваться в Женеве в рамках конкурса, общий призовой фонд которого превышает 70 тыс. франков. Подробности здесь.
De 13 à 19 avril 29 jeunes musiciens vont demonstrer leurs talents dans un cadre du councours dont la totalité des prix dépasse CHF 70'000. Les détails.
Швейцарские банкиры Сергея Ролдугина признаны виновнымиЦюрихский суд вынес приговор по делу с участием четырех сотрудников швейцарского филиала «Газпромбанка».
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Швейцарские банкиры Сергея Ролдугина признаны виновнымиЦюрихский суд вынес приговор по делу с участием четырех сотрудников швейцарского филиала «Газпромбанка».
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