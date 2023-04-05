Есть в культуре личности, давно вышедшие за границы породивших или приютивших их стран и ставшие достоянием всего человечества. Их имена превратились чуть ли не в имена нарицательные, не требующие пояснений и определяющие целую категорию «объектов». К таким относится Владимир Горовиц, легенда фортепианного исполнительского искусства, обладатель свыше двадцати премий Грэмми – ни один классический музыкант не побил его рекорд!

В англоязычной версии Википедии он фигурирует как «a Russian-born American classical pianist». Во французской указано «Vladimir Samoïlovitch Horowitz (en russe : Владимир Самойлович Горовиц, en yiddish : וולאדימיר סאַמוילאָוויטש האָראָוויץ), né à Berditchev ou (selon Horowitz) à Kiev (Empire russe), le 1er octobre 1903 et mort à New York le 5 novembre 1989, est un pianiste d'origine russe, naturalisé américain». Пользователь русской версии узнает, что Горовиц – «советский и американский пианист еврейского происхождения». Все три «вариации на тему» сходятся в одном: Владимир Горовиц – один из величайших пианистов в истории музыки. Из этого и будем исходить.

Горовиц родился и вырос в Киеве. Любовь к музыке привила ему мама, выпускница Киевского музыкального училища, куда в январе 1913 года поступил и Владимир, уже через полгода оказавшись студентом Консерватории, в которую за это время было преобразовано училище. Консерваторию Горовиц в 1920 году закончил, но диплома не получил, поскольку не имел свидетельства об окончании гимназии. Его первый публичный концерт, о котором официально известно, состоялся в Киеве в 1921 году, а со следующего года он начал активную концертную деятельность в границах Советского Союза, наращивая репертуар. 25 сентября 1925 года Владимир Горовиц получил возможность уехать в Германию. Перед отъездом он выучил и сыграл в Ленинграде (23 сентября) Первый фортепианный концерт П. И. Чайковского, с которым не расставался всю свою долгую творческую жизнь.

Прославившись на весь мир, Владимир Горовиц вернулся в СССР лишь в 1986 году, дав по одному концерту в Москве и в Ленинграде: тем, кому, как автору этих строк, повезло на них побывать, никогда не забудут испытанных эмоций. Его последний концерт состоялся 21 июня 1987 года в Гамбурге, но и после этого он продолжал делать записи. Последняя была сделана 4 ноября 1989 года, а уже 5 ноября Владимир Горовиц скончался в результате сердечного приступа.

С 1995 года в Киеве проводится Международный конкурс молодых пианистов памяти Владимира Горовица, в 2004 году вошедший во Всемирную федерацию международных музыкальных конкурсов (WFIMC). Понятно, что проводить конкурс в условиях войны невозможно. Но если нельзя, но очень хочется, то… Федерация, чей офис находится в женевском квартале Каруж, проявила инициативу и предложила не просто организовать благотворительный концерт в пользу украинских музыкантов, как делали многие, но провести полноценный конкурс в недавно отремонтированном зале имени Ференца Листа Женевской консерватории. Заручившись поддержкой министра культуры Украины Олександра Ткаченко и мэра Киева Виталия Кличко, сотрудники Федерации приступили к работе.

303 пианиста подали заявки на участие в конкурсе. «Уровень исполнительства был выдающийся, а потому производить отбор было очень, очень тяжело» - не часто прочитаешь такое признание на официальном конкурсном сайте. Но надо – значит надо, и в итоге с 13 по 19 апреля 29 молодых музыкантов будут соревноваться в Женеве, общий призовой фонд конкурса превышает 70 тыс. франков. Среди них четверо украинцев, один россиянин, один белорус, два грузина (cудя по фамилиям), европейцы, азиаты…

Понятно, что проблемы были не только с профессиональной оценкой кандидатов.

– С самого начала мы приняли решение открыть участие в конкурсе для музыкантов всего мира, включая Россию и Беларусь, и наши украинские партнеры отнеслись к этому положительно, - рассказал Нашей Газете генеральный секретарь Всемирной федерации международных музыкальных конкурсов Флориан Рим. – Но их отношение поменялось в течение прошлого года: на фоне продолжающейся войны, бомбежек, потери близких трудно сохранять открытость. При всем понимании чувств украинцев мы решили, что Швейцария – не Украина, что наша Федерация по-настоящему всемирная организация, которая никого не дискриминирует по национальному признаку. Мы не уставали это повторять, хотя порой приходилось нелегко. Все разговоры о культурной дипломатии, о том, что музыка – международный язык в какой-то момент уже не работают. Я не требую ни от кого любви, а лишь элементарного принятия друг друга как людей с общими интересами, людей, также имеющих семьи и также оказавшихся втянутыми в эту трагедию.

Невероятно, но все получилось, хотя некоторые уточнения в правила война все же внесла, остро поставив, в частности, вопрос о денационализации музыкальных конкурсов. «Вы не найдете в наших публикациях и на нашем сайте ни флагов, ни указания национальностей как участников, так и членов жюри, во избежание дополнительного напряжения, – подчеркивает Флориан Рим. – И мы не первые. Такое же решение уже принял конкурс Королевы Елизаветы в Брюсселе и Конкурс Бузони, еще несколько. Мы указываем города: рождения, проживания и учебы. Вот, к примеру, пианист, родившийся в Канаде у родителей-китайцев и учащийся в Европе – как его «записать»? И такова ситуация многих музыкантов».

Стоит заметить, что инклюзивный подход обеспечил устроителям конкурса поддержку крупного женевского частного фонда, предпочитающего сохранять анонимность.

Во избежание политических конфронтаций, а также дискриминации по национальному признаку, WFIMC рекомендует всем организаторам конкурсов заручаться от каждого участника, независимо от страны происхождения, письменным заявлением, гарантирующим, что своим поведением он/она не спровоцирует ничего, что может негативно повлиять на конкурс, других его участников и партнеров. Руководство Федерации рассудило, что такое не афишируемое заявление станет разумной альтернативой более проблематичным опциям, таким как обязательное публичное (в YouTube) заявление, требуемое от российских участников и за которое они могут понести наказание в России.

Как мы уже упомянули, в конкурсе будет участвовать лишь один россиянин, и можно предположить, что одна из причин такой низкой представленности – недоверие к объективности жюри «украинского» конкурса, пусть и проходящего в Женеве. Откровенный разговор, а именно таким был наш разговор с Флорианом Римом, предполагает неудобные вопросы. Поэтому мы позволили себе поинтересоваться, не станет ли женевский Конкурс памяти Горовица еще одним политизированным мероприятием с гарантированной победой украинского участника? «Я в этом сомневаюсь, – ответил он. – Среди девяти членов жюри три украинца, в отборочном жюри был россиянин. Президент жюри – дирижер Кирилл Карабиц – родился в Киеве, но очень давно живет в Великобритании».

Слова Кирилла Карабица, процитированные в конкурсном флайере, звучат обнадеживающе: «Нет лучшего способа выявить талант, чем на конкурсе. И я уверен, что Конкурс памяти Горовица сможет создать отличную атмосферу, отличную энергию как для украинцев, так и для всех остальных, и позволит нам открыть яркие таланты. Какой уникальный проект: украинский конкурс пройдет в Швейцарии! Во многих смыслах это не просто конкурс. В конце концов, не важно, кто будет победителем, откуда он. В конце концов, Конкурс памяти Горовица станет вложением в будущее нашей страны».

Воспользовавшись случаем, мы решили выяснить, как обстоят дела с российскими конкурсами, являющимися членами Федерации, начиная с главного среди них – Международного конкурса имени П. И. Чайковского. «Проблема наша заключается в том, что как только заходишь на сайт конкурса, тебе улыбаются Путин и Гергиев, - с грустной улыбкой говорит Флориан Рим. - Для меня лично Конкурс Чайковского всегда был очень важным, это потрясающая организация, но он напрямую финансируется министерством культуры и в определенном смысле используется как орудие пропаганды. Мы несколько раз беседовали с представителями конкурса в начале войны, и я надеялся увидеть хоть какую-то гибкость, понимая, что говорить открыто они не могут. Но когда речь зашла о денацификации Украины, на этом все и закончилось, как бы мне ни хотелось найти решение.» 19 апреля 2022 Конкурс имени П. И. Чайковского был исключен как ответная мера на отказ дирекции Международного конкурса им. П.И. Чайковского был исключен из состава WFIMC. На сайте самого конкурса этот акт был расценен «как ответная мера на отказ публично осудить действия Правительства Российской Федерации на Украине».

Идут ли российские и белорусские участники на риск, участвуя в конкурсе, на афише которого красуется украинский флаг? Хочется верить, что нет, как хочется верить в объективность судей. Пусть победит лучший!

От редакции: Три тура Конкурса памяти Горовица пройдут в зале Ф. Листа Женевской консерватории с 13 по 19 апреля, вход на них конкурсантов можно свободный и бесплатный. 20 апреля в том же зале четыре бывших лауреата этого конкурса – пианисты Илья Овчаренко, Полино Саско, Антоний Баришевский и Вадим Холоденко – дадут концерт памяти Владимира Горовица, вход на него также бесплатный. А 21 апреля в Виктория-холле состоится концерт новых лауреатов. Ознакомиться с полной программой конкурса и приобрести билеты на финальный концерт можно здесь.