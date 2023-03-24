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пятница, 24 марта 2023 года   

Заголовок

«Пикассо. Художник и модель – Последние картины»

Заголовок на французском

«Picasso. Artiste et modèle – Derniers tableaux»

Город

Базель

Город на французском

Bâle

Дата Афиши

с 2023-03-24 00:00:00 по 2023-05-01 00:00:00

Анонс русский

Фонд Бейелера представляет выставку поздних работ знаменитого испанского художника, приуроченную к 50-летию со дня его смерти. Подробности.

Анонс французский

Dans le cadre des commémorations du 50ème anniversaire de la disparition de Pablo Picasso, la Fondation Beyeler présente une sélection concentrée des toiles tardives de l’artiste. Détails.

 

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