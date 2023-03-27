Сольный концерт Даниэля Лозаковича

Один из самых востребованных музыкантов своего поколения даст сольный концерт в Женевской консерватории. Подробности здесь.
Un musicien parmi les plus prisés de sa génération donnera un récital au Conservatoire de Genève. Les détails.
«Путешествие к надежде» начинается на площади де Нёв28 марта на сцене Большого театра Женевы состоится долгожданная всемирная премьера оперы немецкого композитора Кристиана Жоста по мотивам одноименного фильма Ксавье Коллера.
В Швейцарии снижается уровень счастьяВ очередном «Всемирном докладе о счастье», обнародованном ООН, обращает на себя внимание стабильный прогресс Литвы.
Парламент решит судьбу иностранных выпускниковВыходцам из третьих стран, имеющим швейцарский диплом, возможно, вскоре будет проще остаться в Швейцарии. Национальный совет одобрил соответствующее предложение правительства.
Нехватка жилья в ШвейцарииРост населения страны и низкие объемы строительства привели к тому, что жилая площадь становится все большим дефицитом.
Спасение Credit Suisse: продолжение и финалНе успели заинтересованные лица вздохнуть с облегчением утром в прошлую пятницу, как дело приняло новый оборот, вынудив их провести выходные в растерянном напряжении. Наша Газета внимательно следила за развитием ситуации.
Украинская мода в Цюрихе28 февраля в городе на Лиммате пройдет благотворительное мероприятие Ukrainian Fashion Day, организованное исключительно силами украинок, из-за войны оказавшихся в Швейцарии.
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