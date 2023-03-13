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понедельник, 13 марта 2023 года   

13.03.2023 - 10:00Фильм «Навальный» получил премию «Оскар»

Заголовок

Женевская книжная ярмарка 2023

Заголовок на французском

Salon du livre de Genève 2023

Город

Женева

Город на французском

Genève

Дата Афиши

с 2023-03-10 00:00:00 по 2023-03-26 00:00:00

Анонс русский

С 22 по 26 марта в выставочном комплексе Palexpo будет проходить традиционная встреча издателей, авторов и их читателей.

Анонс французский

Du 22 au 26 mars le Palexpo accueillera la traditionnelle rencontre entre les éditeurs, les écrivains et leurs lecteurs.

 

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