До 5 марта еще можно успеть увидеть в Театре Клебер-Мело очень оригинальный спектакль по роману в стихах А. С. Пушкина в постановке Жана Беллорини. Подробности здесь.
Vous avez encore quelques jours pour voir le roman de Alexandre Pouchkine dans la mise en scène de Jean Bellorini au Théâtre Kléber-Méleau. Jusqu’à 5 mars. Les détails.
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