"Онегин"

"Onéguine"

Реннен-Малле

Rennen-Malley

с 2023-02-27 00:00:00 по 2023-03-05 00:00:00

До 5 марта еще можно успеть увидеть в Театре Клебер-Мело очень оригинальный спектакль по роману в стихах А. С. Пушкина в постановке Жана Беллорини. Подробности здесь.