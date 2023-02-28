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вторник, 28 февраля 2023 года   

Заголовок

"Онегин"

Заголовок на французском

"Onéguine"

Город

Реннен-Малле

Город на французском

Rennen-Malley

Дата Афиши

с 2023-02-27 00:00:00 по 2023-03-05 00:00:00

Анонс русский

До 5 марта еще можно успеть увидеть в Театре Клебер-Мело очень оригинальный спектакль по роману в стихах А. С. Пушкина в постановке Жана Беллорини. Подробности здесь.

 

Анонс французский

Vous avez encore quelques jours pour voir le roman de Alexandre Pouchkine dans la mise en scène de Jean Bellorini au Théâtre Kléber-Méleau. Jusqu’à 5 mars. Les détails.

 

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